أصالة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللونين الأبيض والأحمر على إنستجرام | شاهد
مصطفى يونس: أتمنى عدم حصول الأهلي على الدوري هذا الموسم .. لهذا السبب
دعاء لصلاح الحال .. ردده بيقين وسترى العجب في حياتك
موعد امتحانات دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026| ننشر جداول النظري والعملي
اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياة فتاة الخصوص لرفضها الارتباط به
شرطة واشنطن تؤكد: المهاجم الذي استهدف ترامب تصرّف بمفرده
محمد دياب يكشف عن مشروعه الأمريكي المقبل «The Note» | تفاصيل
الأرصاد: نشاط للرياح وفرص سقوط أمطار تمتد إلى القاهرة الكبرى
مصطفى يونس: لاعيبة الأهلي «باصين لبعض» في الفلوس وهذا سبب تراجع مستوى الفريق
إطلالة مميزة .. ميرهان حسين تلفت الأنظار في مهرجان هوليوود للفيلم العربي | شاهد
«شادية» غنّت مجانًا .. المؤرخ الفني محمد شوقي يكشف كواليس أغاني سيناء الخالدة
عبدالله جهامة: سيناء استعادت مكانتها بالتضحيات.. والتنمية الحالية غير مسبوقة وتحتاج زيادة الكثافة السكانية
الإشراف العام
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لماذا لم تذكر صفة الكلب في سورة الكهف؟ علي جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية الاسبق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الله -سبحانه وتعالى- عندما قص علينا قصة أهل الكهف لم يذكر لنا اسم الكلب أو لونه أو نوعه -، يقول الإمام ابن كثير: " فإن الله يعلمنا ألا نهتم بهذا لأننا نريد العبرة {سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ}".

وأضاف « جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن عددهم ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة ولا ثمانية، إذن لا ننشغل بهذا، إنما ننشغل بالعبرة، قال - تعالى- {إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَؤُلَاء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا}.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن هذا هو المقصود لكن ما لون الكلب ؟ ما اسمه ؟، لافتاً:« وقد بحثوا فوجدوا إن اسمه كان قطمير، ولكن عندما تقف عند هذه الأشياء فأنت ضللت ولم تأخذ من القرآن أنه كتاب هداية بل اتخذته كتاب تاريخ؛ فسورة الكهف تعلمنا أننا لا نهتم بالحواشي ونترك الجوهر».

وأضاف المفتي السابق أن هذا أيضًا من علل تحول العبادة إلى عادة عند المسلمين؛ إنهم أهملوا روح الصلاة والخشوع فيها واهتموا بالهيئات؛ أين رجلك ؟ وكيف وضعها؟ .... وكذا وكذا وكذا ، ويضيع على نفسه الخشوع والتدبر الذي هو المقصود، أما عن وضع القدم فهذه هيئة نقوم بها ولكن لا نضيع بها الركن ونضيع بها المقصد، إذن يجب علينا ألا نترك الفائدة من وراء قصة أهل الكهف، قصة الفتية الذين واجهوا الظلم والكفر والإلحاد وفروا بدينهم أمام خيار أن يفتنوا فيه .

البنزين

البنزين والسولار | موعد اجتماع لجنة التسعير في مصر

إجازة في عيد العمال 2026

إجازة 3 أيام متواصلة.. بشرى للموظفين بشأن عطلة عيد العمال بعد قرار الحكومة

درجات الحرارة

الطقس غدا.. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار ورياح تضرب البلاد

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

شيرين عبد الوهاب

حاجة تقلق | تعليق صادم لـ تامر أمين على عودة شيرين للغناء

النجم علي الحجار

علي الحجار: طبقت تعليمات ضياء العوضي منذ 11 شهر وخفيت من حاجات كتير

صورة من الاجتماع

قرارات عاجلة من مجلس إدارة الأهلي خلال اجتماع اليوم.. ماذا حدث؟

الاهلي

مؤمن زكريا | ناقد رياضي يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

جامعة الأزهر

كليتا التربية والدعوة بجامعة الأزهر تنظِّمان مؤتمرا عن تحديات العصر الرقمي

حج المرأة بدون محرم

هل يجوز للمراة الذهاب للحج بدون محرم؟.. أمين الفتوى يوضح الضوابط الشرعية

الغضب

حتى لا تندم .. روشتة شرعية للتحكم في الغضب وعلاجه

أصالة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللونين الأبيض والأحمر على إنستجرام | شاهد

بالاوف شولدر.. أصالة تثير الجدل بفستان قطعتين
بالاوف شولدر.. أصالة تثير الجدل بفستان قطعتين
بالاوف شولدر.. أصالة تثير الجدل بفستان قطعتين

إطلالة بسيطة.. مي عمر تستعرض رشاقتها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

لوك كاجوال.. أسماء أبو اليزيد تستعرض حملها

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

بالبيجامة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

محمود ياسين

مش هقدّم سيرة جدي.. وده حلمي مع عمرو دياب| محمود ياسين جونيور يُفجّر مفاجأة.. فيديوجراف

لميس الحديدي

هنجيب مأذون .. قصة حب محمود سعد ولميس الحديدي تشعل الجدل | فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد