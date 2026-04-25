تقرير: حرب إيران تستنزف صواريخ أمريكا وتبدد مليارات الدولارات خلال 39 يوما
سيناء مركز اقتصادي عالمي.. رؤية 2030 تعيد رسم خريطة التنمية في أرض الفيروز
الأرصاد: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة بكافة الأنحاء
أوسكار يرفع شعار التطوير.. جولة جديدة لرئيس لجنة الحكام في بورسعيد
رغم حصار ترامب.. عبور 5 سفن مرتبطة بموانئ إيرانية لمضيق هرمز
أستون فيلا يستهدف ضم مرموش من مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي
تعرف على هوية طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز
عملت عملية وتطلب الدعاء.. تطورات الحالة الصحية للفنانة إيمان
ماذا يحدث لجسمك بعد تناول السكر بـ30 دقيقة؟.. تأثير الحلويات والمشروبات الغازية
برقم اللوحة.. خطوات الاستعلام مجانًا عن مخالفات السيارات أون لاين
القومي للأورام يحذر المرضي من الحصول على معلومات عبر التواصل الاجتماعي
ماكرون يدعو إلى إحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
برلمان

برلماني: تحرير سيناء نموذج ملهم لقدرة الدولة على البناء بعد النصر

النائب إيهاب إمام

تقدم إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه الذكرى تجسد واحدة من أعظم لحظات التلاحم الوطني، التي أثبتت فيها الدولة قدرتها على استعادة الأرض والانطلاق نحو البناء والتنمية.

وقال "إمام" إن ذكرى تحرير سيناء لم تعد مجرد احتفال بحدث تاريخي، بل أصبحت تعبيرًا عمليًا عن فلسفة الدولة المصرية في تحويل الانتصارات إلى خطط عمل مستدامة، ترتكز على تعمير الأرض وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تعاملت مع سيناء باعتبارها محورًا استراتيجيًا في رؤية التنمية الشاملة، حيث تم تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات القومية التي استهدفت تطوير البنية التحتية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية بما يحقق نقلة نوعية في مستوى التنمية.

وأضاف إيهاب إمام أن ما تحقق في سيناء يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الدمج بين الأمن والتنمية، حيث نجحت الدولة في تثبيت دعائم الاستقرار، بالتوازي مع إطلاق مشروعات إنتاجية وخدمية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل مستدامة.

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لسيناء يمنحها فرصًا كبيرة لتكون مركزًا اقتصاديًا ولوجستيًا مهمًا، خاصة مع تطوير شبكة الطرق والأنفاق وربطها بالمحافظات الأخرى، وهو ما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد "إمام" أن التجربة المصرية في تنمية سيناء تؤكد أن تحقيق الأمن القومي لا يقتصر على المواجهات العسكرية فقط، بل يمتد إلى بناء الإنسان وتوفير بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة، مشددًا على أن التنمية تمثل خط الدفاع الأول ضد التحديات.

وشدد النائب إيهاب إمام على أن استمرار جهود الدولة في سيناء يعكس رؤية واضحة نحو المستقبل، تقوم على استغلال الإمكانات المتاحة وتعظيم العائد منها، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الوطن بأكمله.

وأوضح أن ذكرى تحرير سيناء ستظل حافزًا لمواصلة العمل والإنتاج، داعيًا إلى تضافر الجهود للحفاظ على ما تحقق من إنجازات والبناء عليها نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

ترشيحاتنا

أرشيفية

أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب.. الرئيس السيسي: تحرير سيناء لحظة فارقة في تاريخ الوطن

حلمى البلك

نال شرف إلقاء بيان النصر.. نجل حلمي البلك يستعيد ذكرى والده في عيد تحرير سيناء برسالة مؤثرة

أرشيفية

نائب: تنمية سيناء امتداد لملحمة التحرير ورسالة الدولة لبناء الإنسان

بالصور

دراسة صادمة تكشف خطرا خفيفا في أكياس الشاي.. احذرها

مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. دعم مستشفى ههيا المركزي بـ12 ماكينة غسيل كلوي

الأجهزة
الأجهزة
الأجهزة

ماذا يحدث لجسمك بعد تناول السكر بـ30 دقيقة؟.. تأثير الحلويات والمشروبات الغازية

مخاطر صحية تصيب الجسم بعد تناول السكر
مخاطر صحية تصيب الجسم بعد تناول السكر
مخاطر صحية تصيب الجسم بعد تناول السكر

بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد