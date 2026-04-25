غدًا.. الحكم في دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر

تصدر غدا المحكمة الاقتصادية، حكمها في دعوى تعويض الفنانة ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر لسداد 5.7 مليون جنيه عن تهمة السب والقذف.

كانت محكمة النقض قد قضت برفض الطعن المقدم من دفاع الداعية الشيخ محمد أبو بكر؛ بعد إدانته بتهمة سب وقذف الفنانة ميار الببلاوي، ليصبح الحكم الصادر بحقه نهائيًا وباتًا.

وأوضحت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، حيثيات حكمها على الشيخ محمد أبو بكر، الفنانة ميار الببلاوي بالغرامة 20 ألف جنيه، بتهم السب والقذف المتبادلة بينهما، بأن الشيخ محمد أبو بكر والفنانة ميار الببلاوي تبادلا السب والقذف عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فقام الشيخ محمد أبو بكر بسب وقذف المجنى عليها بطريق العلانية؛ بأن نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي المسمى "الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب" على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بعبارات تضمنت وقائع محددة.

وأوضحت الحيثيات: أن الفنانة ميار الببلاوي تضررت من الشيخ محمد أبوبكر جاد الرب، لقيامه بنشر فيديو على صفحته الشخصية موجها فيه عبارات سب وقذف في حقها متهما إياها بالزنا، ومتهم زوجها بالدياثة؛ مما تسبب لها في أضرار عديدة لها ولأسرتها، وقاصدا من ذلك منفعة مادية باستغلال اسم الشاكية لتحقيق مكاسب مادية من تحقيق نسبة مشاهدات عالية تدر عليه عائدا ماديا كبير.