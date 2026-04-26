قبل بيع هاتفك .. إليك كيفية القيام بمسح البيانات بأمان

أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا غنى عنه في حياتنا ومع إطلاق العديد من النماذج الجديدة، قد يختار الكثيرون منا القيام بالترقية وشراء هواتف ذات إمكانيات أعلى وأكثر تقدمًا ولكن قبل بيع هاتفك إليك وفقا لموقع gizmochina كيفية القيام بمسح البيانات بأمان

طريقة مسح بيانات الموبيل قبل البيع

للقيام بمسح كافة البيانات قبل البيع، يجب أخذ نسخة احتياطية من كافة البيانات المهمة كالصوَر، والفيديوهات، والملفات والتي قد تحتاجينها لاحقاً، وذلك من خلال استخدام خدمات التخزين السحابي مثل جوجل درايف أو عبر نقل البيانات إلى جهاز الكمبيوتر ويمكنك تسجيل الخروج من كافة الحسابات المرتبطة بالجهاز، خاصةً حساب جوجل على أجهزة الأندرويد وحساب iCloud على أجهزة الآيفون، وذلك لتجنب تفعيل "قفل التفعيل" الذي قد يمنع المشتري من استخدام الهاتف.

وَيُفضل إزالة ربط الأجهزة بحسابات جوجل أو Apple قبل المتابعة. بمجرد إتمام هذه الخطوات، توجه إلى إعدادات الهاتف واختر خيار إعادة ضبط المصنع لحذف جميع البيانات نهائياً، حيث يمكنك الوصول لهذا الخيار عبر الإعدادات > النظام > خيارات إعادة الضبط على أجهزة الأندرويد، أو عبر الإعدادات > عام > إعادة تعيين > مسح جميع المحتويات والإعدادات على أجهزة الآيفون. بعد تأكيد عملية الفورمات، سيعود الهاتف إلى وضعه الأصلي كما لو كان جديداً. بهذه الطريقة، يتم الحفاظ على خصوصية بياناتك، وتضمن جاهزية الهاتف للبيع دون قلق بشأن استرجاع المعلومات الشخصية.

مسح جميع البيانات

نسخة احتياطية لبياناتك

قبل أن تبدأ في مسح هاتفك من الضروري القيام بعمل عمل نسخة احتياطية لبياناتك ويمكنك القيام باستخدام خدمات سحابية مثل Google Drive وذلك لتخزين صورك ومقاطع الفيديو وبعض الملفات الأساسية الأخرى بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من مزامنة جهات الاتصال والتقويمات وبيانات التطبيقات مع حسابك في Google.

مسح بيانات الجهاز

حذف كلمات المرور

يمكن حذف كلمات المرور المحفوظة من أجهزتك للحفاظ على الأمان وحماية معلوماتك وبعد أن قمت بحذف كلمات المرور المحفوظة ونسخ بيانات هاتفك احتياطيًا، ويمكنك منع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الشخصية وحماية هويتك الرقمية من التعرض للخطر فسيؤدي إجراء إعادة ضبط بياناتك إلى القيام مسح جميع البيانات الموجودة على هاتف Android الخاص بك. من خلال الانتقال إلى الإعدادات > النظام > إعادة الضبط > إعادة ضبط بياناتك سيؤدي هذا إلى مسح جميع البيانات الشخصية والتطبيقات والإعدادات من الجهاز.