حملة مسائية مكثفة للرقابة على المحلات والمطاعم بسفاجا.. وضبط مخالفات غذائية

نفذت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا حملة مسائية مكثفة للتفتيش والرقابة على عدد من المحلات والمطاعم، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات الرقابية حفاظًا على صحة المواطنين وضبط الأسواق.

جاءت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد أبو الحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، حيث استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية، من بينها مطاعم الأسماك والبيتزا، للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة والالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة شهادات صحية، إلى جانب إعدام كميات من الأغذية التي تبين وجود علامات فساد عليها وأخرى منتهية الصلاحية.

كما شملت الحملة مراجعة التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت، والتأكد من استيفائها للاشتراطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتنبيه على سرعة توفيق أوضاعهم وفقًا للقوانين المنظمة.

وأكد رئيس المدينة استمرار تنفيذ الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ، لضبط الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المعروضة، بما يسهم في تحقيق الانضباط والحفاظ على الصحة العامة.

وشارك في الحملة ممثلو الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، والإدارة الزراعية، والتموين، والبيئة، ومركز الإصدار، بالتنسيق مع شرطة المرافق، في إطار تكامل الجهود لضمان سلامة المواطنين.