الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ الغربية: توفير خدمة طبية متميزة للمواطن يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان لقطاع الطب العلاجي، وذلك لبحث سبل تطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية داخل المحافظة، ودعم المنظومة العلاجية بالمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبدة نائب المحافظ، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة العمل داخل المنشآت الصحية، بما ينعكس على جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي الغربية، حيث تم خلال الزيارة الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان انتظام تقديم الخدمة العلاجية داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية خلال اللقاء حرصه على دعم القطاع الصحي بشكل مستمر، مشددًا على أن توفير خدمة طبية متميزة للمواطن يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بالمنظومة الصحية.

ومن جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان لقطاع الطب العلاجي، إلى أن افتتاح مستشفى طنطا العام الجديد مثّل نقلة نوعية في مستوى الخدمة الطبية داخل محافظة الغربية، وساهم في تخفيف الضغط عن عدد من المستشفيات ورفع كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن مستشفى السنطة المركزي يقترب من الدخول إلى الخدمة قريبًا، وهو ما سيمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية ويُحدث نقلة جديدة في مستوى الرعاية الطبية المقدمة لأهالي المركز والمراكز المجاورة.

دعم وزير الصحة

واختتم مساعد وزير الصحة حديثه بالتأكيد على تقديره لدعم محافظة الغربية المستمر للقطاع الصحي، مشيدًا بالتعاون المثمر في تحسين وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل مساعد وزير الصحة تحسبن خدمات المواطنين علاجية

طريقة عمل توفي الكراميل
طريقة عمل توفي الكراميل
طريقة عمل توفي الكراميل

