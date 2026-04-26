خطة حكومية شاملة لتطوير “البلو هول” بدهب.. للموائمة بين السياحة وحماية البيئة

وجهت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بإعداد مخطط متكامل لتطوير منطقة “البلو هول” بدهب، بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة سياحيًا وبيئيًا، والحفاظ على مكانتها كإحدى أبرز المقاصد الطبيعية عالميًا.

وأكدت الوزيرة، خلال لقائها ممثلي المجتمع المحلي والجمعيات البيئية، أهمية تنفيذ رؤية تطوير شاملة تقوم على تحسين تجربة الزائر، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، مشددة على ضرورة إشراك المجتمع المحلي كشريك رئيسي في جهود الحماية والتنمية المستدامة.

وتضمنت التوجيهات إعداد خطة تطوير متكاملة تشمل تنفيذ هوية بصرية موحدة للمنطقة، إلى جانب تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني لرسوم الزيارة، بما يعزز حوكمة الموارد ويحد من التعاملات النقدية داخل المحمية.

كما شددت على إحكام الرقابة على الأنشطة السياحية وتنظيم حركة السيارات، بما يضمن حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الشعاب المرجانية.

وفي إطار دعم أبناء المنطقة، وجهت الوزيرة بمنحهم تصاريح “مراقب بيئي” عقب تأهيلهم علميًا، لتمكينهم من أداء دور توعوي ورقابي يسهم في حماية البيئة البحرية، فضلًا عن دمجهم ضمن منظومة التطوير كعنصر أساسي لتحقيق الاستدامة.

كما أكدت أهمية التعاون مع مشروع “جرين شرم” لتحسين منظومة إدارة المخلفات، خاصة التخلص الآمن من البلاستيك، بما يدعم الحفاظ على البيئة الطبيعية بالمنطقة.

وشددت الوزيرة على أن “البلو هول” يمثل كنزًا سياحيًا عالميًا، وأن خطة التطوير تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على الطابع البيئي الفريد، وتقديم نموذج متوازن يجمع بين التنمية السياحية وصون الموارد