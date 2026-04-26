من خلاف أمام منزل إلى خناقة على السوشيال ميديا.. جدل في حلوان

في إطار المتابعة الأمنية لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو أثار تفاعلًا واسعًا، أظهر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، في واقعة وُصفت إعلاميًا بأنها "خناقة نسائية".

وبحسب بيان أمني، فقد تبين بعد الفحص أنه لم يتم تلقي أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة وقت حدوثها، رغم انتشار الفيديو على نطاق واسع بين المستخدمين.

مشاجرة في حلوان

وأكدت التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين طرفين من المقيمين بدائرة القسم، حيث ضم الطرف الأول ربة منزل وابنتيها، فيما ضم الطرف الثاني ربة منزل ونجليها.

ومع تصاعد التفاعل حول الفيديو المتداول، تحركت الأجهزة الأمنية لفحصه وتحديد أطرافه، حيث تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة في وقت لاحق، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في التحريات.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما تم إخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات اللازمة.

ومن جانبها، قالت أم سعيد، جارة طرفي الواقعة وأحد الشهود، إن الخلاف بدأ بشكل بسيط بسبب الوقوف أمام المنزل الآخر، الأمر الذي أثار اعتراضهم، لتنشب على إثر ذلك مشادة كلامية بين الطرفين تطورت سريعًا إلى مشاجرة، تبادل خلالها الطرفان التعدي بالضرب، وسط حالة من التوتر في محيط المكان.

وأضافت أم سعيد في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المشاجرة تطورت بشكل مفاجئ، ولم تنجح محاولات الجيران في احتواء الموقف في بدايته، ما أدى إلى استمرار التوتر بين الطرفين لفترة قصيرة.

وأوضحت أن التدخلات اللاحقة ساهمت في تهدئة الأوضاع، قبل أن يتم فضّ الاشتباك وعودة الهدوء إلى محيط العقار.

وتأتي هذه الواقعة في سياق التعامل الأمني السريع مع مقاطع الفيديو المتداولة، والتي تُستخدم كمصدر رئيسي لرصد الوقائع غير المبلغ عنها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بما يضمن ضبط الحالة الأمنية ومنع تفاقم النزاعات الفردية داخل المناطق السكنية.