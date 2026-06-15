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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى الفرافرة المركزي

جهاز اشعه
جهاز اشعه
منصور ابوالعلمين

بدأت محافظة الوادي الجديد، أعمال تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى الفرافرة المركزي، تمهيدًا لدخوله الخدمة مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان، لدعم المنظومة الصحية وتطوير قدراتها الفنية بما يلبي احتياجات المرضى، ويوفر أحدث الإمكانات التشخيصية بمختلف المراكز.

تقديم خدمات تشخيصية متقدمة للحالات الطارئة


وقالت المحافظة: يُعد الجهاز الجديد من أحدث أجهزة الأشعة المقطعية فئة (16 مقطع) ماركة "كانون"، لتقديم خدمات تشخيصية متقدمة للحالات الطارئة والحرجة، وتشخيص إصابات الحوادث وأمراض المخ والأعصاب والصدر والبطن والعظام، فضلًا عن كفاءة ودقة التشخيص وتسريع اتخاذ القرار الطبي، إلى جانب تخفيف أعباء انتقال المرضى إلى المراكز المجاورة للحصول على خدمات الأشعة المقطعية.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة قد انتهت من تجهيز الغرفة المخصصة لاستقبال الجهاز وفق الاشتراطات الفنية المطلوبة، بالتنسيق مع الشركة الموردة، وجارٍ استكمال أعمال التركيب والتشغيل التجريبي، فيما تواصل المديرية تدريب الكوادر الفنية المختصة على أعمال تشغيل أجهزة الأشعة المقطعية؛ لضمان الجاهزية الكاملة وتقديم الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة المطلوبة.

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