من وقوف أمام منزل إلى اشتباك.. كواليس مشاجرة حلوان المثيرة

في مشهد يعكس كيف يمكن لخلافات بسيطة أن تتطور سريعًا داخل المناطق السكنية، تحولت لحظات عابرة أمام أحد العقارات في حلوان إلى مشاجرة لافتة استدعت تدخل الأجهزة الأمنية، كما تحولت إلى ترند على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط روايات متباينة من شهود العيان حول ما جرى في بدايته وتفاصيل تصاعده.

ومن جانبها، قالت أم سعيد، جارة طرفي الواقعة وأحد الشهود، إن الخلاف بدأ بشكل بسيط بسبب الوقوف أمام المنزل الآخر، الأمر الذي أثار اعتراضهم، لتنشب على إثر ذلك مشادة كلامية بين الطرفين تطورت سريعًا إلى مشاجرة، تبادل خلالها الطرفان التعدي بالضرب، وسط حالة من التوتر في محيط المكان.

وأضافت أم سعيد في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المشاجرة تطورت بشكل مفاجئ، ولم تنجح محاولات الجيران في احتواء الموقف في بدايته، ما أدى إلى استمرار التوتر بين الطرفين لفترة قصيرة.

وأوضحت أن التدخلات اللاحقة ساهمت في تهدئة الأوضاع، قبل أن يتم فضّ الاشتباك وعودة الهدوء إلى محيط العقار.