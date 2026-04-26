تايلور سويفت تواجه ضغوطًا متصاعدة قبل زفافها بعد تسريب تفاصيل الحفل

تعيش النجمة العالمية تايلور سويفت حالة من التوتر المتزايد مع اقتراب موعد زفافها المرتقب من نجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، وذلك بعد انتشار معلومات مسربة حول تفاصيل الحفل، ما أثار مخاوف من تحوّل المناسبة إلى حدث إعلامي صاخب يفقد خصوصيته.



وبحسب تقارير متداولة، فإن التحضيرات للزفاف تسير بوتيرة متسارعة، وسط توقعات بإقامة الحفل خلال أسابيع قليلة في نيويورك. إلا أن تسريب تاريخ محتمل للحفل، يُقال إنه الثالث من يوليو، وضع الثنائي تحت ضغط إضافي، خاصة مع حساسية الترتيبات ورغبتهما في الحفاظ على أجواء خاصة بعيدًا عن أعين الإعلام.



ويبدو أن توقيت الزفاف يشكل تحديًا آخر، إذ يتزامن مع ارتباطات كيلسي الرياضية، حيث يستعد للعودة إلى التدريبات التحضيرية مع فريقه كانساس سيتي تشيفز استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، ما يفرض قيودًا زمنية على تنظيم الحفل.



وكشف مصدر مقرّب من الثنائي أن سويفت تشعر بحماس كبير لفكرة الزواج، إلا أن حجم الحدث والاهتمام الإعلامي الهائل المحيط به جعلا عملية التخطيط أكثر تعقيدًا. وأضاف أن الضغوط الناتجة عن تسريب المعلومات زادت من قلقها، خاصة مع حرصها على أن يكون الحفل مميزًا ويحافظ على طابعه الشخصي.



وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه الجمهور العالمي تفاصيل هذا الحدث، الذي يُتوقع أن يكون واحدًا من أبرز حفلات الزفاف في الوسط الفني والرياضي، وسط تساؤلات حول قدرة الثنائي على السيطرة على تسريب المعلومات والحفاظ على خصوصية يومهما المنتظر.