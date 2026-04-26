مقعد وسط الدلتا.. فوز د.كريم قنديل بعضوية النقابة العامة لأطباء الأسنان

فاز الدكتور كريم يوسف قنديل بمقعد النقابة العامة عن منطقة وسط الدلتا «تحت السن» بعدد أصوات 1184 صوتًا مقابل 459 صوتًا لمنافسه على نفس المقعد.

يشغل الدكتور كريم قنديل منصب المدير العلاجي لطب الأسنان بمديرية الصحة بكفرالشيخ وممثل شباب مقدمي الخدمة الصحية بكفر الشيخ بمجلس شباب مقدمي الخدمة الصحية بوزارة الصحة.

وعلي الصعيد النقابي، تولى الدكتور كريم قنديل مسئول لجنة التكافل بالنقابة الفرعية لأطباء الأسنان بمحافظة كفر الشيخ، وشارك في تنظيم العديد من الفعاليات العلمية المتميزة في طب الأسنان.

وفي سياق متصل، هنأ مجلس نقابة أطباء الأسنان بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد فاضل، الدكتور كريم قنديل بفوزه المشرف في انتخابات التجديد النصفي بمقعد النقابة العامة عن وسط الدلتا، متمنين له دوام التوفيق والسداد لخدمة المهنة والنقابة وأعضائها.