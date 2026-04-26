الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عرض الفيلم السوداني ملكة القطن في دور العرض المصرية 6 مايو

فيلم ملكة القطن
فيلم ملكة القطن
محمد نبيل

ينطلق عرض الفيلم السوداني ملكة القطن للمخرجة سوزانا ميرغني في جميع دور العرض المصرية ابتداءً من 6 مايو، وذلك ضمن فعاليات "سينماد" لعرض الأفلام العربية المتميزة في المهرجانات السينمائية لجمهور الوطن العربي.

فاز فيلم ملكة القطن مؤخرًا بجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما فاز الفيلم مؤخرًا بالجائزة الكبرى لمسابقة الأفلام الروائية في مهرجان الفيلم والمنتدى الدولي لحقوق الإنسان (FIFDH)، لتصبح رابع جوائزه في مسيرته السينمائية الناجحة التي بدأت بعرضه العالمي الأول بمسابقة أسبوع النقاد بالدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

كما فاز بثلاث جوائز أخرى وهم جائزة الجمهور في مهرجان الدوحة السينمائي حيث شهد عرضه العربي الأول، وجائزة ألكسندر الذهبي "ثيو أنجيلوبولوس" لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان سالونيك السينمائي الدولي، وجائزة TV5 Monde لأفضل فيلم روائي طويل أول في أيام قرطاج السينمائية.

في قرية سودانية تشتهر بزراعة القطن، ترعرعت نفيسة على قصص بطولية عن محاربة المستعمرين البريطانيين ترويها لها جدتها، ربة القرية "الست". ولكن عندما يصل رجل أعمال شاب من الخارج بخطة تنمية جديدة وقطن مُعدّل وراثيًا، تصبح نفيسة محور صراع سلطة لتحديد مستقبل القرية. تستيقظ نفيسة على قوتها، وتنطلق لإنقاذ حقول القطن - ونفسها. لكن لن تعود هي ولا مجتمعها كما كان.

ملكة القطن إنتاج مشترك بين شركات Strange Bird GmbH الألمانية، وJip Film Verleih، وStorming Donkey Productions؛ وManeki Films الفرنسيين؛ وPhilistine Films الفلسطينية؛ وفيلم كلينك وMAD Solutions المصريتان؛ وقطر؛ والمملكة العربية السعودية. وتتولى شركة التوزيع MAD Distribution مهام توزيعه في العالم العربي بالتعاون مع Film Clinic Indie Distribution

فيلم "ملكة القطن" من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتصوير فريدا مرزوق، مديرة التصوير السينمائية ذات الإنتاج الغزير التي عملت في فيلم "سماء بلا أرض" الذي افتتح مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي هذا العام.

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

الأهلي

مصطفى يونس: أتمنى عدم حصول الأهلي على الدوري هذا الموسم .. لهذا السبب

طائرة مسيرة

جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة في منطقة عمل قواته بجنوب لبنان

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

الأردن والمفوضية السامية للاجئين

الأردن والمفوضية السامية للاجئين يبحثان تعزيز التعاون القانوني ودعم جهود مكافحة الاتجار بالبشر

بالصور

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

التزام الدواوين الحكومية بالشرقية بنظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

غلق
غلق
غلق

فيديو

شيرين عبد الوهاب

الحضن شوك لـ شيرين عبد الوهاب تكتسح يوتيوب وتتصدر التريند

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد