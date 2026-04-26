ترامب: الحصار الذي نفرضه على إيران أثبت فعالية مذهلة والإيرانيون عاجزون عن الحصول على أي أموال إضافية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحصار الذي نفرضه على إيران أثبت فعالية مذهلة والإيرانيون عاجزون عن الحصول على أي أموال إضافية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

لوّحت إيران بالرد على الولايات المتحدة؛ في حال استمرار ما وصفته بـ"الحصار البحري"، في تصعيد جديد يعكس حدة التوتر بين الجانبين في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إقليمية.

ونقلت تقارير إعلامية، عن مسؤولين إيرانيين، تأكيدهم أن استمرار الإجراءات الأمريكية التي تعيق حركة الملاحة أو تستهدف السفن المرتبطة بإيران؛ سيقابل بـ"رَدّ مناسب"، دون الكشف عن طبيعة هذا الرد أو توقيته.