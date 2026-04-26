محافظ دمياط يتفقد الوحدة الصحية بتفتيش ثان بمركز كفر سعد



استكمل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جولته التى أجراها ورافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، لمتابعة الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بزيارة قرية تفتيش ثان بمركز كفر سعد وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة و وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى الجهة المُنفذة " جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير " والجهة الاستشارية " دار الهندسة "

حيث تفقد " المحافظ " الوحدة الصحية التى تم انشاؤها ضمن مشروعات المبادرة، واطلع على ما تم تنفيذه من اعمال وفقًا للمعايير الخاصة بمنشآت الرعاية الأولية، و تنفيذ نظام متكامل للحماية المدنية، وتابع خطة التجهيز لتشغيل الوحدة.

وفى سياق آخر،، تابع " محافظ دمياط " أعمال رد الشىء لأصله بشارع الوحدة الصحية .

وأكد " محافظ دمياط " متابعة الموقف بشكل دورى لنهو كافة الأعمال بمشروعات المبادرة الرئاسية وذلك لتحقيق مستهدفاتها لتطوير الريف المصري و تقديم أفضل الخدمات لأهالي القرى