كاظم الساهر يحيي أمسية طربية في أبوظبي

يستعد النجم العراقي الكبير كاظم الساهر للقاء جمهوره في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن محطات جولته الغنائية العالمية “Now and Then” لعام 2026، في حفل يُتوقع أن يكون من أبرز الأمسيات الفنية لهذا العام.



ومن المقرر أن يُقام الحفل يوم الخميس الموافق 28 مايو 2026، على مسرح Space42 Arena، حيث سيقدم “قيصر الغناء العربي” باقة مختارة من أشهر أعماله التي شكّلت علامة فارقة في مسيرته الطويلة، إلى جانب عدد من أغانيه الحديثة التي لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور.



وكشفت الجهة المنظمة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” عن تفاصيل الحفل المرتقب، مؤكدة أن الأمسية ستجمع بين الطرب الأصيل والتوزيعات الموسيقية الحديثة، في أجواء فنية مميزة تعكس تطور تجربة كاظم الساهر على المسرح.



ويحظى الحفل باهتمام كبير من محبي الفنان في الإمارات والمنطقة، خاصة أن حفلاته غالباً ما تشهد إقبالاً جماهيرياً واسعاً ونفاداً سريعاً للتذاكر، نظراً لما يتمتع به من حضور فني استثنائي وقاعدة جماهيرية عريضة.

وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة حفلات عالمية يحييها الساهر خلال عام 2026، والتي يسعى من خلالها إلى تعزيز تواصله مع جمهوره في مختلف الدول، وتقديم تجربة موسيقية متجددة تمزج بين الكلاسيكيات التي اشتهر بها والأعمال المعاصرة.



ومن المتوقع أن تشهد ليلة أبوظبي حضوراً لافتاً لعشاق الطرب العربي، في حفل يجمع بين الرقي الفني والإحساس العالي، ليؤكد مجدداً مكانة كاظم الساهر كأحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي.