فن وثقافة

أصالة نصري تهدي البحرين أغنية أصيلين

أصالة نصري تُهدي البحرين أغنية "أصيلين" برسالة وجدانية وتفاعل واسع
أصالة نصري تُهدي البحرين أغنية “أصيلين” برسالة وجدانية وتفاعل واسع
أطلقت النجمة السورية أصالة نصري أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “أصيلين”، في خطوة فنية حملت طابعًا إنسانيًا ووجدانيًا، إذ خصّت بها مملكة البحرين كإهداء يعكس عمق العلاقة التي تربطها بالمملكة وشعبها.

وكشفت أصالة عن برومو الأغنية عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام”، حيث أرفقته برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن مشاعرها الصادقة تجاه البحرين، مؤكدة أن الإحساس بالأمان والانتماء يُعد من أسمى ما يمكن أن يشعر به الإنسان تجاه وطنه، ووصفت المملكة بأنها جزء لا يتجزأ من روحها وذكرياتها.

وأوضحت الفنانة أن تقديرها للبحرين يزداد مع مرور الوقت، مشيرة إلى أن الكلمات والأغاني، مهما تنوعت، لا تستطيع أن تفي هذا الحب حقه. واختتمت رسالتها بالدعاء للمملكة بمزيد من الاستقرار والازدهار، مؤكدة أن ما تقدمه من فن ليس سوى تعبير بسيط عن امتنانها، مقدّمة “قلبها وصوتها وإخلاصها” كهدية رمزية تعبّر عن مشاعرها العميقة.

تفاعل جماهيري لافت مع العمل الجديد
حظي المقطع الترويجي لأغنية “أصيلين” بتفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بجمال اللحن وقوة الأداء، مؤكدين أن العمل يحمل بصمة أصالة الفنية المعتادة وإحساسها العالي الذي يصل سريعًا إلى المستمعين.

تفاصيل العمل وفريقه
الأغنية طُرحت رسميًا عبر روتانا على منصة “يوتيوب” ومختلف المنصات الرقمية، وهي من كلمات عارف الهاشل، وألحان وتوزيع أحمد أسدي، فيما تولّت إخراج الفيديو كليب المخرجة إيناس يعقوب، التي قدمت رؤية بصرية متناسقة مع روح الأغنية ورسالتها.

ويُتوقع أن تواصل “أصيلين” تحقيق انتشار واسع خلال الفترة المقبلة، في ظل الإقبال الكبير الذي تحققه أعمال أصالة، وقدرتها المستمرة على تقديم محتوى فني يمزج بين الإحساس الراقي والرسائل الإنسانية العميقة.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
سيناء أمان 2026
سيناء أمان 2026
عملية جراحية
عملية جراحية
