الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

سامي الشيخ يقتل زوجته ويورط عمرو يوسف في الفرنساوي

سامي الشيخ
سامي الشيخ
أوركيد سامي

تبدأ الحلقة الثانية من مسلسل الفرنساوي بالتعرف أكثر على شخصية يوسف عدلي ثابت رجل الاعمال المسيطر، وتبدأ الاحداث عندنا يكتشف العلاقة بين زوجته وخالد المحامي فيطلب من أعوانه معرفة كل كبيرة وصغيره عنه لتنتهي الحلقة بمقابلة يوسف لخالد ومفاجأته بجثة زوجته وتوريطه في الحادث.

وتصدر مشهد سامي الشيخ ( يوسف عدلي ) مع الشحاته في المسلسل ترند منصات التواصل الاجتماعي منذ عرض الحلقة الثانية.

مسلسل الفرنساوي بطولة عمرو يوسف، سامي الشيخ، والعمل من تأليف وإخراج ادم عبد الغفار. وإنتاج كايرو فيلمز للمنتج وسام سيف الإسلام.  

يُعد أحدث أعمال سامي الشيخ مسلسل صفحة بيضا، والذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين. المسلسل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى.

ويواصل سامي الشيخ تحقيق النجاحات، حيث لفت الأنظار خلال موسم رمضان ٢٠٢٤ من خلال تجسيده شخصية برزك أميد في المسلسل التاريخي الحشاشين، الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر بشمال بلاد فارس، ويتناول قصة تأسيس حسن الصباح لفرقة الفدائيين، أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية. المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، وأحمد عبد الوهاب، إلى جانب عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف. العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي.

سامي الشيخ هو ممثل مصري أمريكي، بدأ رحلته الفنية بدراسة المسرح في نيويورك، قبل أن يحصل على أول أدواره عام ٢٠٠٥ في الفيلم الكوميدي Looking for Comedy in the Muslim World للمخرج والممثل ألبرت بروكس، حيث جسّد شخصية مختار المجيب، مدير قناة الجزيرة.

وشارك الشيخ في عدد من المسلسلات العالمية الشهيرة، من بينها Homeland، 24، United States of Tara، إلى جانب أعمال أخرى مثل Nikita، The Unit، NCIS، Lost وS.W.A.T.

كما شارك في عدد من الأفلام الهوليوودية، منها Transformers: Dark of the Moon ،Charlie Wilson's War وAmerican Sniper مع المخرج كلينت إيستوود.

وعلى الصعيد الإنساني، تم تعيين سامي الشيخ عام ٢٠١٠ سفيرًا للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط لصالح Y-Peer، وهي شبكة تعليمية شبابية أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث شارك في العديد من المبادرات وسافر إلى عدد من الدول دعمًا لقضايا التوعية والتثقيف المجتمعي للشباب.

