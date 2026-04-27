ماذا يحدث لجسمك عند تناول ورق العنب؟.. فوائد صحية وتحذيرات مهمة

ورق العنب من الأطعمة الشهيرة في المطبخ العربي، ويقبل عليه كثيرون لمذاقه المميز، إلا أن تأثيره لا يقتصر على الطعم فقط، بل يمتد إلى فوائد صحية متعددة، بحسب ما يؤكده خبراء التغذية.

ويحتوي ورق العنب على نسبة جيدة من الألياف، ما يساهم في تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، كما يساعد في الوقاية من الإمساك. كذلك يضم مجموعة من مضادات الأكسدة التي تلعب دورا في دعم صحة القلب وتقليل مستويات الكوليسترول الضار.

وأشار متخصصون إلى أن ورق العنب يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض، ما يجعله خيارا مناسبا لمرضى عند تناوله باعتدال، خاصة إذا تم تحضيره بطرق صحية تقلل من الدهون.

كما يساهم في تقوية جهاز المناعة بفضل احتوائه على فيتامينات مهمة مثل فيتامين C وA، إلى جانب معادن تساعد في دعم صحة العظام.

ورغم هذه الفوائد، حذر الخبراء من الإفراط في تناول ورق العنب المحشي، حيث قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية بسبب الأرز والزيوت المستخدمة في تحضيره، فضلا عن ارتفاع نسبة الصوديوم، وهو ما قد ينعكس سلبا على الصحة العامة.

وأكد الأطباء أن تناول ورق العنب باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن يمكن أن يحقق فوائد صحية ملحوظة، مع ضرورة الانتباه إلى طريقة الطهي لتجنب أي أضرار محتملة.