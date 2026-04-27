محافظ السويس : تطوير منظومة المياه والصرف الصحي أولوية قصوى

استقبل اللواء أ.ح هاني رشاد، محافظ السويس، بمكتبه اليوم اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وذلك بحضور أحمد وزيرى سكرتير عام المحافظة، ورئيس قطاع السويس بالشركة.

وخلال اللقاء، استعرض اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة السويس، مؤكدًا الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد، إلى جانب رفع كفاءة المحطات والشبكات، بما يضمن استدامة ضخ مياه الشرب وتحسين كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمحافظة.

كما تناول اللقاء مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الثانية، والمقرر تنفيذها بحي الجناين، حيث تم استعراض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والشبكات المستهدفة، والتأكيد على الأهمية الكبيرة التي تمثلها المبادرة في تحسين جودة الحياة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق نقلة نوعية في البنية التحتية.

وفي إطار توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر كأحد المصادر غير التقليدية المستدامة لتعزيز الأمن المائي، واستعدادًا لفصل الصيف وارتفاع معدلات الاستهلاك، تم استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من خط التحلية المغذي لقرى شمال العين السخنة من محطة تحلية العين السخنة، مع متابعة التوقيتات المقررة لبدء التشغيل، والانتهاء من كافة الأعمال والتجهيزات، بما يضمن الجاهزية الكاملة واستقرار منظومة ضخ المياه بالمناطق المستهدفة.

ومن جانبه، أكد محافظ السويس أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لما له من تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل بمختلف المشروعات، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لضمان تقديم خدمة متميزة تليق بالمواطن السويسي، خاصة مع قرب موسم الصيف وزيادة معدلات الاستهلاك.

كما وجه المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والتعامل الفوري مع أية تحديات قد تعوق التنفيذ، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم مشروعات البنية التحتية وتذليل أية عقبات لضمان دخولها الخدمة في التوقيتات المحددة.

وفي ختام اللقاء، أكد اللواء أ.ح أحمد رمضان أن الشركة تعمل بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة، من خلال كوادرها الفنية والإدارية، لضمان رفع كفاءة المنظومة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مثمنًا الدعم المستمر من محافظة السويس.