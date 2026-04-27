ضبط 730 عبوة سمن نباتي وحلاوة طحينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسيوط

ضبطت حملة تموينية بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، 730 عبوة من السمن النباتي والحلاوة الطحينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بتكثيف الرقابة على الأسواق، حيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة لضبط المخالفات والتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

وقال المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن الحملة أسفرت عن ضبط الكميات المشار إليها بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة بشكل يومي بجميع مراكز المحافظة.

ونُفذت الحملة برئاسة أحمد سيد أحمد، وأحمد مصطفى محمد، ومحمد خلف أبو سليم، وبمشاركة الدكتورة إسراء عبد الوهاب من هيئة سلامة الغذاء، في إطار التعاون بين الجهات الرقابية المختلفة.

وأكدت المديرية استمرار جهودها في التصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع أو طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.