الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعيش أكثر من عمرها الافتراضي.. إليك كيفية حماية بطارية هاتفك من التلف

بطارية الهاتف
بطارية الهاتف
لمياء الياسين

تحتوي بطاريات الهواتف على عدد محدود من دورات الشحن، مما يعني أن كل مرة تشحن فيها هاتفك من 0% إلى 100%، تُحسب كدورة كاملة.

وفقا لموقع zdnet تؤثر قدرة البطارية بشكل مباشر على أداء هاتفك فمع تقدم عمر البطارية وخضوعها لدورات شحن أكثر، تقل قدرتها على الاحتفاظ بالشحن وقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات مثل إغلاق الهاتف بشكل غير متوقع، حتى عندما يُظهر مؤشر البطارية بعض الشحن المتبقي ومن خلال الحفاظ على عمر البطارية ضمن نطاق الشحن الموصى به، يمكنك منع انخفاض الجهد الذي قد يؤثر على أداء هاتفك.

 حتى عندما يُظهر مؤشر البطارية بعض الشحن المتبقي ومن خلال الحفاظ على عمر البطارية ضمن نطاق الشحن الموصى به، يمكنك منع انخفاض الجهد الذي قد يؤثر على أداء هاتفك.

كيفية تتجنب تلف البطارية؟

حماية بطارية هاتفك من التلف أمر ضروري لإطالة عمرها. قد تكون بعض العادات ضارة، والوعي بها هو الخطوة الأولى في حماية قوة جهازك.

كيفية تجنب تلف البطارية؟

تجنب الشحن الزائد

يعد الشحن الزائد هو السبب الشائع وراء تلف البطارية فيمكنك ترك هاتفك متصلاً بالتيار الكهربائي طوال الليل أو لفترات طويلة أن يسبب ضغطًا على خلايا البطارية، مما يؤدي إلى انخفاض السعة بمرور الوقت.

لتجنب الشحن الزائد، فكر في استخدام شاحن مزود بميزة الإغلاق التلقائي. يضمن هذا أن يتوقف هاتفك عن الشحن بمجرد وصول البطارية إلى مستوى الشحن الكامل، مما يمنع الضغط غير الضروري على الخلايا.

تجنب ارتفاع درجة الحرارة

ارتفاع درجة الحرارة هو عامل آخر يمكن أن يعرض بطارية الهاتف للخطر. تجنب تعريض هاتفك لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة لفترات طويلة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف دائم. إذا شعرت أن هاتفك ساخن للغاية أثناء الاستخدام، فامنحه فترة راحة ليبرد. بالإضافة إلى ذلك، قم بإزالة جراب الهاتف أثناء الشحن لتعزيز تبديد الحرارة بشكل أفضل.

تجنب استخدام الهاتف أثناء الشحن
يؤدي استخدام الهاتف أثناء شحنه إلى توليد حرارة إضافية، مما يزيد من الضغط على البطارية. وقد يؤدي هذا إلى استنزاف سعة البطارية الإجمالية بشكل أسرع.

لتقليل هذه المخاطر، تجنب الاستخدام المكثف أثناء شحن هاتفك. فكر في إكمال المهام التي تتطلب موارد كثيرة قبل توصيل جهازك بالكهرباء.

