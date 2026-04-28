اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من عُمان والأردن وبريطانيا وألمانيا لبحث التطورات الإقليمية
تامر عبدالمنعم يتحدى محمود حجازي: "البصمة" سيكشف المستور عن أشياء أخرى
خبير اقتصادي: التوقيت الصيفي يشجع حركة الاقتصاد أن تكون مبكرة
خبير: قد يتخطى سعر برميل النفط مستوى 150 دولارا
ألمانيا تنقلب على ترامب.. ميرتس: إيران تهين واشنطن في مفاوضات الحرب
الأزمة تشتعل بين تامر عبد المنعم ومحمود حجازي.. القصة الكاملة
شوبير يفجر مفاجآت: الأهلي يعيش أزمة كبيرة والوضع سيء للغاية
قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية
وزير الري: التحول الرقمي يضع هيئة المساحة كمرجع وطني للبيانات الجيومكانية
يتحصل على صورهم من أحد التطبيقات.. القبض على شخص يبتز المواطنين على الإنترنت
الفنان محمد فراج يشارك في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة
روبيو : السيناريو المثالي في لبنان هو وجود جيش قوي يتولى تفكيك حزب الله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صندوق قادرون باختلاف يستعرض إنجازات دمج ذوي الإعاقة ضمن مبادرة حياة كريمة خلال أسبوع مصر الحضري

شاركت  زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" في فعاليات أسبوع مصر الحضري، والذي عقد تحت شعار «معًا من أجل الإسكان»؛ وذلك بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية والبيئة.

وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول الإسكان الشامل والتصميم الدامج، أن تحقيق مجتمعات عمرانية عادلة لا يمكن أن يتم دون جعل الإتاحة والتصميم الشامل عنصرًا أساسيًا في جميع مشروعات الإسكان والبنية التحتية، وليس إضافة لاحقة.

وأوضحت الأستاذة زينة توكل أن الدولة المصرية تؤمن بأن بناء مجتمع شامل لا يمكن أن يتحقق دون إدماج كامل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وشركاء في عملية التنمية.

وأضافت أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدولة بقضية الإعاقة، فقد أعلن السيد رئيس الجمهورية عام 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو الإعلان الذي مثل نقطة انطلاق لإصلاحات تشريعية ومؤسسية جوهرية، منها صدور القانون رقم "10" لسنة 2018 الذي يعد أول تشريع وطني شامل يقر حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويلزم مؤسسات الدولة بتوفير البيئة الداعمة لهم.

كما تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق صندوق " قادرون باختلاف" وتوسيع أطر الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان استدامة الجهود وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات.

وأشارت الأستاذة زينة توكل أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التزمت بتطبيق كود الإتاحة في كافة مشروعات البنية التحتية، والمجمعات الخدمية، والمدارس، ومراكز الشباب، لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل ذلك توفير منحدرات، مسارات للمكفوفين، دورات مياه مجهزة، وتسهيلات هندسية ورقمية، مما يحقق استقلاليتهم وسلامتهم داخل قراهم المطوّرة.

وعلى الصعيد الطبي والتأهيلي نجحت في إنشاء وتطوير وتجهيز العديد من مراكز التخاطب والتأهيل الحركي والنفسي المتخصصة داخل القرى لتقديم خدمات مستدامة ولائقة، فضلًا عن توفير الآلاف من الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة والسماعات الطبية والأطراف الصناعية والعكازات بالمجان للمستحقين من خلال تسيير القوافل الطبية الشاملة التي تجوب القرى والنجوع وتوفر لهم الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية المتقدمة.

كما حرصت المبادرة على خلق مسارات مهنية مستقلة لذوي الإعاقة من خلال توفير قروض ميسرة وتمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع قدراتهم البدنية، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية متخصصة لتأهيلهم لسوق العمل بما يضمن لهم دخلًا ثابتًا وحياة كريمة ومستقلة تحميهم من العوز.

وأشارت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" إلى أن الصندوق يعتبر  ذراعًا تنسيقيًا وتنمويًا يعمل وفق رؤية واضحة تعتمد على التخطيط القائم على البيانات، والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمات دقيقة تستجيب للاحتياجات الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة.

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

البطيخ

قلبها أبيض.. الزراعة تكشف حقيقة تسمم البطيخ في الأسواق

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة

سعر الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

توروب

غضب كبير.. أول رد فعل من مجلس الأهلي ضد توروب بعد ثلاثية بيراميدز

كأس العالم

فيفا يفجر مفاجأة مالية قبل مونديال 2026.. قفزة تاريخية في جوائز كأس العالم

أطعمة تعزز مناعة الجسم وتحدّ من مخاطر السرطان

5 أطعمة تعزز مناعة الجسم وتحدّ من مخاطر السرطان

صدع توركانا

نقطة اللاعودة| صدع أفريقيا الضخم يصل إلى مرحلة حرجة.. ماذا سيحدث؟

بالصور

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية تدمر أعصابك في صمت

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت

كيا تاسمان تواجه أسوأ انخفاض بمبيعات في تاريخها

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد