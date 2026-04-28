خلافات حول قطعة أرض.. القبض على شخص تعدى على أبناء شقيقه بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بتكرار التعدى عليه وأفراد أسرته وسرقة سيارة ومبلغ مالى من نجله بالشرقية.



بالفحص تبين أن القائم على النشر (متواجد حالياً خارج البلاد) ، والمشكو فى حقهما (شقيقه - نجل خالته - مقيمون بدائرة مركز شرطة كفرصقر).

وتبين وجود خلافات بينه وشقيقه حول قطعة أرض زراعية وتدخل نجل خالتهما لمناصرة شقيقه لكونه زوج شقيقته، وكذا تعدى شقيقه على نجله بإستخدام سلاح أبيض وتهديده بالإيذاء "محرر بذات الخلافات عدة بلاغات".

وقد أمكن ضبط شقيق القائم على النشر وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس" ، كما لم يستدل على قيام المشكو فى حقه بسرقة سيارة نجل الشاكى أو مبالغ مالية منه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.