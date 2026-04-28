استمرار فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بالإسماعيلية

استمرت فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، والتي انطلقت السبت ٢٨ مارس ٢٠٢٦، على أن تجوب الحملة كافة مراكز المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وبإشراف الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور زكريا هاشم، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن إجمالي الأعداد المحصنة خلال الفترة من ٢٨ مارس حتى ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ بلغت و٤١٩١٧ من الأبقار بنسبة تحصين ١١١.٤١٪ ضد الجلد العقدي، و٨٨٨٨ من الأغنام والماعز، بنسبة تحصين ٧٤.١٩٪ ضد جدري الأغنام.

مضيفًا، الجولة شملت عمل حملات للتوعية بأهمية التحصين والاطمئنان على انتظام العمل وتوافر اللقاحات، وضمان تقديم الخدمة البيطرية بكفاءة.

كما تم تنفيذ مرور ميداني على لجان التحصين بمختلف قرى المركز، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من وصول التحصينات إلى جميع المربين.

وتهيب مديرية الطب البيطري بالسادة المربين ضرورة التعاون مع فرق التحصين، تقديم الحيوانات في المواعيد المحددة، الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات البيطرية؛ وذلك حفاظًا على صحة الماشية والحد من انتشار الأمراض.



وتأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية المستمرة لدعم المربين، والحفاظ على تنمية الثروة الحيوانية، وتحقيق الأمن الغذائي بالمحافظة.