رئيس مياه الشرب بالغربية يلتقي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية

استقبل اللواء مهندس محمد عبدالفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، سيد فتحى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك في إطار التنسيق المستمر لتعزيز منظومة السلامة داخل مواقع العمل.

توجيهات مياه الشرب

وتناول اللقاء مناقشة خطة السلامة والصحة المهنية بفروع الشركة، وسبل تطويرها بما يواكب أحدث المعايير، ويضمن توفير بيئة عمل آمنة للعاملين بكافة القطاعات.

وخلال الزيارة، أشاد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة بالمستوى المتقدم الذى وصلت إليه الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الغربية، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس جهودًا واضحة في دعم هذا الملف الحيوى.

تحرك تنفيذي عاجل

كما أثنى على ما تم توفيره من معدات وأدوات حديثة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتأمين بيئة العمل، مشيدًا باهتمام رئيس الشركة بمنظومة السلامة والصحة المهنية، وحرصه الدائم على حماية العاملين وتطبيق أعلى معايير الأمان داخل مواقع العمل المختلفة.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد الجانبان أهمية الاستمرار في تطوير نظم السلامة، وتعزيز ثقافة الوعى لدى العاملين، بما يسهم فى تقليل المخاطر وتحقيق بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة.

دعم الأسر والعائلات

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المهندس الاستشارى مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بضرورة الارتقاء بمنظومة السلامة والصحة المهنية، وتطبيق أعلى معايير الأمان داخل مواقع العمل، والحفاظ على سلامة العاملين، بما يواكب خطط التطوير المستدام التي تنتهجها الدولة في هذا القطاع الحيوى.