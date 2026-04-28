شركة مياه مطروح تكشف أسباب انهيار سد الغابة الشجرية: زيادة منسوب المياه داخل أحواض المعالجة

كشف اللواء أحمد الدسوقي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح،اسباب الانهيار الجزئى بسد الغابة الشجرية بالكيلو 9 بمدينة مرسي مطروح .

وأوضح أن زيادة منسوب المياه داخل أحواض المعالجة بإحدى محطات الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح جاءت بشكل مفاجئ، نتيجة تأثرها بحركة الرياح خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى خروج كميات منها خارج الحدود المخصصة لها، ووصولها إلى الأراضي الزراعية ومنطقة علوش.

وأشار رئيس مياه مطروح، أنه فور رصد الواقعة تم التعامل الفوري معها، من خلال غلق الشبكة المغذية للأحواض المتأثرة، وتحويل مسار الصرف إلى حوض بديل، بهدف تقليل الضغط والسيطرة على تدفق المياه.

وأضاف أن فرق الطوارئ انتقلت على الفور إلى موقع الحدث، مشيرًا إلى أنه عقب السيطرة على تدفق المياه، سيتم البدء في تنفيذ الإجراءات اللازمة، والتي تتضمن تدعيم ورفع كفاءة السواتر الترابية المحيطة بالأحواض، لمنع تكرار تسرب المياه خارج نطاقها.

وأشار رئيس مياه مطروح إلى أن العمل جارٍ على مدار الساعة لمتابعة الموقف ميدانيًا، والتأكد من احتواء آثار التسريب، خاصة في المناطق الزراعية القريبة ومنطقة علوش، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من أي تداعيات محتملة.

وأكد رئيس الشركة، أن سلامة المواطنين وحماية الأراضي الزراعية تمثل أولوية قصوى، مؤكدًا استمرار جهود فرق العمل حتى الانتهاء الكامل من معالجة الموقف وعودة الأمور إلى طبيعتها.