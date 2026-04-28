المواصفات : الآيزو معيار عالمي لرفع جودة المنتجات وتحسين تنافسية الدول

قال الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، إن مفهوم "الآيزو" يمثل المظلة العالمية للمواصفات القياسية، موضحًا أن جميع جوانب الحياة تعتمد على معايير ومواصفات تهدف إلى تنظيم العمل وتسهيل الحياة اليومية.

وأضاف صوفي خلال لقاء مع عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز، أن وضع المواصفات القياسية يهدف إلى تبسيط الإجراءات، ومنع الحاجة إلى "إعادة اختراع العجلة"، من خلال تحديد أفضل الممارسات العالمية التي تساعد الدول على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها والوصول إلى مستويات الدول المتقدمة.

وحول موقع مصر، قال صوفي إن مصر ما زالت ضمن الدول النامية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل منذ تأسيسها عام 1957 على رفع الوعي بالجودة، ونشر ثقافة الالتزام بالمواصفات في مختلف القطاعات.

وكشف عن تدريب نحو 30 ألف متدرب خلال العام الجاري، مع استهداف الوصول إلى 40 أو 50 ألف متدرب بنهاية العام، عبر برامج تدريبية موجهة لمختلف القطاعات الأكاديمية والصناعية والتجارية.