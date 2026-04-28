خبير عسكري: جمود كامل في مفاوضات إيران وأمريكا و«الوقت يضغط على واشنطن»

أكد اللواء أسامة كبير، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وصل إلى حالة من الجمود الكامل، واصفاً الوضع بـ"الجلطة السياسية" التي تعكس تعقّد المشهد وتشابك المصالح بين الجانبين.

وخلال حواره في برنامج "مساء DMC" مع الإعلامي أسامة كمال، أوضح أن إطالة أمد التوتر أو المواجهة غير المباشرة بين الطرفين لا تصب في مصلحة واشنطن، مشيراً إلى أن عامل الوقت أصبح يمثل ضغطاً متزايداً على الإدارة الأمريكية في ظل ارتباك واضح في إدارة المرحلة الحالية.

وأضاف أن الخلافات بين الجانبين بشأن شروط التفاوض كانت متوقعة، نتيجة تباين الأهداف وارتفاع سقف المطالب، ما أدى إلى توقف فعلي في مسار المحادثات دون تحقيق تقدم ملموس.

وأشار إلى أن حالة الجمود الراهنة تعكس شبه شلل في المفاوضات، في ظل غياب المرونة من الطرفين، وهو ما يجعل فرص استئناف التقدم مرهونة بتغير مواقفهما خلال الفترة المقبلة.