فاروق جعفر: تريزيجيه الأكثر انتماءً وولاءً داخل الملعب.. وبن شرقي يمشي لو مش داخل المنظومة

تحدث فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، عن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، قائلا: "لازم الإدارة تقعد معاه، لاعب كويس وبيطور مستواه".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ التعامل مع اللاعب يحتاج سياسة فنية واضحة: "لو مش هيديني أحسن حاجة يبقى هو حر ياخد القرار إنه يمشي"، مؤكدًا أنه يتحدث كمدرب لا كمحلل.

وتابع جعفر حديثه بأسلوب حاسم: "العملية مش تربية إني أقعده على الخط"، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج أفضل ما لدى اللاعب طوال الوقت، مضيفًا أن الضغط على اللاعب يجب أن يكون بهدف استخراج أفضل أداء منه داخل الملعب.

كما تناول عدداً من اللاعبين الآخرين، حيث قال: "بن شرقي يمشي"، بينما أشاد بتريزيجيه قائلاً: "أكثرهم انتماءً وولاءً ويقاتل في الملعب".

أما بخصوص اللاعب بن رمضان فقال: "بن رمضان يمشي.. ده أول واحد يمشي"، موضحًا أن تقييم المحترفين غير المصريين يجب أن يكون صارمًا وواضحًا، في إطار الحفاظ على مصلحة الفريق.