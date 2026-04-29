توفيق يهنئ وزير العمل بعيد العمال

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة حسن رداد "وزير العمل" بمناسبة الإحتفال السنوى بعيد العمال.. جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال السنوى بعيد العمال أن نبعث لكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات.

ونحن فى عيد العمال نؤكد بكل الإعزاز والتقدير الدور الرائد لعمال مصر وهم يواصلون البناء بعزائم الرجال وسواعد الأبطال ودورهم الراسخ فى مقومات التقدم فى كافة المجالات من أجل رفعة مصرنا الغالية وتقدمها وإزدهارها .. حفظ الله مصر وبارك فى أبنائها .. إنه نعم المولى ونعم النصير.



كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة عبدالمنعم الجمل "رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر".. جاء بها:

يسرنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال السنوى بعيد العمال أن نبعث إليكم وأعضاء الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر المخلصين .. بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات .

إننا نتطلع فى هذا اليوم بمشاعر العرفان والتقدير لعمال مصر وهم يواصلون بكل العزم والإخلاص جهود البناء والتنمية نحو غد مشرق بالإنجازات ومفعم بالآمال والطموحات .. من أجل دفع مسيرة التنمية الوطنية .. بارك الله مصر .. ورعى جهود أبنائها.