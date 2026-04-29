وزير الكهرباء : دعم جهود إنشاء سوق إقليمية تنافسية وفعالة بدول القارة
تراجع جماعي في أسعار الخضار اليوم.. قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالأسواق
مركز عالمي للطاقة الشمسية.. مصر تدعم إنشاء سوق إقليمية للكهرباء
هيئة الدواء المصرية تحصل على عضوية دستور الأدوية الأمريكي
توافق نيابي على مشروع تعديل قانون التأمينات بعد مراجعته بمجلس الشيوخ
سقوط من الطابق الـ15 يثير الغموض والتحقيقات جارية| شاهد عيان: صوت ارتطام قوي وصراخ أثارا فزع الأهالي
قرار عاجل من إدارة أبو النمرس التعليمية بنقل الطالب "ضحية الضرب والتنمر" لمدرسة أخرى
فرص عمل للمعلمين.. وزارة العمل تعلن وظائف جديدة بمدرسة لغات| تفاصيل
هروب المتسبب.. النيابة تفحص حادث بسمة وهبة أعلى محور 26 يوليو وتكلف لجنة مرورية بمعاينة السيارة
كيفية تقسيمها ومبطلات ذبـ.ـحها.. أسعار أضاحي العيد قائم اليوم الأربعاء 28 أبريل 2026
أول استجواب برلماني للحكومة في الفصل التشريعي الجديد
هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء
أخبار العالم

شقيقة الرئيس الأيرلندي على متن أسطول متجه إلى غزة.. وتحركات إسرائيلية لاعتراضه

أسطول متجه نحو غزة
أسطول متجه نحو غزة
فرناس حفظي

كشفت تقارير عن تحركات دولية جديدة لتنظيم أسطول بحري واسع النطاق يتجه نحو قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع، وسط استعدادات إسرائيلية لعرقلة وصوله سواء عبر إجراءات عسكرية أو تحركات دبلوماسية مع الدول المشاركة.

وبحسب المعلومات، يضم ما يُعرف بـ“أسطول الصمود العالمي” نحو 100 سفينة تقل قرابة ألف ناشط من جنسيات مختلفة، تتمركز غالبيتها حاليًا في جزيرة كريت على بُعد نحو ألف كيلومتر من سواحل غزة، مع توقعات بوصولها خلال الأيام المقبلة. ويؤكد المنظمون أن تحركهم يأتي في إطار حملة دولية أوسع، تهدف إلى كسر الحصار وتسليط الضوء على الأوضاع في القطاع.

في المقابل، تتابع إسرائيل التطورات عن كثب، حيث قطع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة شهادته في إحدى القضايا لحضور مشاورات أمنية في مقر “الكريا”، تبيّن لاحقًا أنها خُصصت لمناقشة التعامل مع الأسطول.

 وتشير التقديرات العسكرية إلى أن البحرية الإسرائيلية لن تسمح للسفن بالاقتراب من سواحل غزة، مع إعداد خطط لاعتراضها قبل وصولها.

وتشمل الخيارات المطروحة التعامل مع السفن عبر وحدات بحرية متخصصة، أو تنفيذ عمليات سيطرة مباشرة عليها، وهي خطوات توصف بالحساسة نظرًا لأبعادها العسكرية والسياسية، ما يستدعي تنسيقا وثيقا بين المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية.

ويضم الأسطول عددًا من الشخصيات البارزة، من بينها شقيقة الرئيس الأيرلندي، الطبيبة والناشطة مارغريت كونولي، التي شاركت في مبادرات سابقة ضمن “أسطول الحرية”، إلى جانب ناشطين من دول عدة، بينهم شخصيات من البرازيل معروفة بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.

في الوقت ذاته، تتحرك إسرائيل دبلوماسيا مع الدول التي انطلقت منها السفن، مثل تركيا وإسبانيا وإيطاليا، في محاولة للحد من المشاركة أو التأثير على مسار التحرك، بالتوازي مع استعدادات ميدانية لاعتراض الأسطول.

كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية، شملت فرض عقوبات على جهات مرتبطة بتمويل الأسطول، بدعوى ارتباطها بحركة حماس، معتبرًا أن هذه التحركات تندرج ضمن ما وصفه بمحاولات لزعزعة الاستقرار، في حين يؤكد المنظمون أن المبادرة مدنية وإنسانية في جوهرها.

ويظل ملف الأسطول أحد أبرز الملفات المطروحة حاليًا، في ظل التوترات الإقليمية المستمرة، واحتمالات التصعيد في حال اقتراب السفن من سواحل قطاع غزة.

تحركات دولية أسطول بحري قطاع غزة أسطول الصمود إسرائيل شقيقة الرئيس الأيرلندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

سعر الجنيه الذهب

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

سعر الدولار

ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مالك الأرض

اختفى في ساعتين.. القصة الكاملة لواقعة سرقة محصول القمح في الشرقية | مفاجآت صادمة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

بعد وفاة 3 طلاب في حادث تصادم.. طلب إحاطة إلى الحكومة: الطرق محرومة من التطوير منذ 20 عاما

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مجلس النواب

اقتراح برغبة لاعتماد برنامج وطني شامل للتوعية بمخاطر الإدمان على القمار والألعاب الإلكترونية

بالصور

لوك كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي.. الأورمان تُنظم قافلة طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد