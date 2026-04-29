مخالفات بـ450 ألف جنيه تثير الجدل على فيسبوك

نشر شخص عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تُظهر تراكم مخالفات مرورية على سيارتين مملوكتين له، بلغت قيمتها نحو 450 ألف جنيه.

وأثار المنشور حالة من الدهشة بين عدد من المتابعين، في ظل حجم المبلغ الكبير وتنوع المخالفات الظاهرة.

ومن جانبه، قال مالك السيارتين إنه فوجئ بتراكم مخالفات مرورية بلغت نحو 450 ألف جنيه خلال أقل من ثلاث سنوات، موضحًا أن هذه المخالفات سُجلت على سيارتين مملوكتين له، في ظل تنقله اليومي بين محل سكنه بمنطقة الرحاب ومقر عمله في مدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن طبيعة المخالفات كانت متنوعة، وتشمل تجاوز السرعات المقررة، وعدم الالتزام بارتداء حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، فضلًا عن مخالفات تتعلق بإعاقة حركة السير.

وأشار إلى أنه لم يتلقَّ أي إشعارات أو رسائل نصية تُنبهه بوقوع هذه المخالفات أولًا بأول، ما أدى إلى تراكمها بهذا الشكل الكبير دون أن يتمكن من تسويتها في حينه.