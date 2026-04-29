كارلا سيمون تترأس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة وLa Cinef في مهرجان كان

أعلن مهرجان كان السينمائي عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقتي الأفلام القصيرة وبرنامج "La Cinef" ضمن دورته الـ79، حيث تترأس اللجنة المخرجة وكاتبة السيناريو الإسبانية كارلا سيمون.



وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة من الأسماء البارزة في مجالات السينما والفنون، من بينهم الممثلة والفنانة البصرية بارك جي مين، والمخرج وكاتب السيناريو والمنتج علي أصغري، إلى جانب الممثل والمخرج سليم كشيوش، والمخرج وكاتب السيناريو ماغنوس فون هورن.



ومن المقرر، أن تمنح اللجنة جائزة السعفة الذهبية للفيلم القصير، إضافة إلى ثلاث جوائز ضمن برنامج "La Cinef"، الذي يخصصه المهرجان لدعم واكتشاف أفلام الطلاب من مختلف أنحاء العالم.



وتشاهد اللجنة خلال أعمالها 10 أفلام ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، إلى جانب 19 فيلمًا ضمن اختيار "La Cinef"، في إطار حرص المهرجان على تسليط الضوء على التجارب السينمائية الشابة والواعدة.



ويعكس تشكيل لجنة التحكيم هذا العام توجه مهرجان كان نحو التنوع الفني والجغرافي، من خلال اختيار أسماء تمثل مدارس سينمائية متعددة، بما يسهم في تقييم الأعمال المشاركة برؤى مختلفة، ويعزز مكانة المسابقتين كمنصتين أساسيتين لاكتشاف مواهب المستقبل في صناعة السينما.