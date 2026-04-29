حبس 4 أشخاص يحملون جنسيات أجنبية لتعاطيهم المخدرات

قررت جهات التحقي قالمختصة حبس 4 أشخاص يحملون جنسيات أجنبية لتعاطيهم مخدرات

وفى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من آخرين "يحملون جنسية إحدى الدول" لقيامهم بالتجمع بالمنطقة محل سكنه بمدينة نصر بالقاهرة وتعاطى المواد المخدرة وإحداثهم ضوضاء وحال تصويرهم قاموا بالتعدى عليه .

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقاول – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر ).. وبسؤاله أقر بتضرره من الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو لتواجدهم بصفة دائمة وإحداث ضوضاء أسفل العقار محل سكنه وتعاطيهم المواد المخدرة .

أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (4 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" – مقيمين بذات دائرة القسم)، وبمواجهتهم نفوا تعاطيهم المواد المخدرة ، وأقروا بأنهم حال تواجدهم أسفل العقار محل سكن القائم على النشر قام بتصويرهم مما دفعهم لمحاولة منعه دون التعدى عليه .