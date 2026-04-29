بسبب ركنة دراجة نارية.. القبض على طرفي مشاجرة ببدر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26/الجارى تبلغ لقسم شرطة بدر بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (عامل دليفرى ، وصاحب أحد المطاعم "أحدهما مصاب بسحجات بالوجه") ، وطرف ثان : (عاملان بمحل دهانات) بسبب قيام الطرف الأول بركن الدراجة النارية الخاصة به أمام المحل الخاص بالطرف الثانى ورفضه نقلها فقاما بالتعدى على بعضهما البعض بالضرب.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.