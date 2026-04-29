وصول جثمان المحامي مختار نوح إلى مسجد مصطفى محمود لأداء صلاة الجنازة
مفتي الجمهورية عن مبادرة "دكان الفرحة": التكافل الإنساني ركيزة لبناء الإنسان
22 يوماً قبل الكابوس.. هل تخسر إيران ثروة النفط للأبد؟
أصدقائي هاجموا الفيلم ومنتج طالبني برد العربون.. خيري بشارة يكشف أسرارا جديدة عن كابوريا
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال
عايزة تتجوز.. أخذ تعهد على عائلة فتاة حاولت الانتحار بحسن رعايتها
لبنان يشترط وقفا كاملا لإطلاق النار قبل أي مفاوضات مع إسرائيل
الأعلى للتخطيط الإسرائيلي يصدق على بناء 126 وحدة استيطانية في جنين بالضفة الغربية
وداعا للرجل اللطيف.. ترامب يهدد إيران مستخدما الذكاء الاصطناعي
إخماد حريق اندلع بشركة في الشيخ زايد.. وإجراء عمليات التبريد
ليلة لن تنسى.. ماذا قالت الصحافة العالمية عن ملحمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ؟
إسرائيل: فشل المفاوضات مع إيران يتبعه النظر في الخيار العسكري
إلهام أبو الفتح
شراكة إستراتيجية بين جامعة الإسكندرية ومايكروسوفت لتعزيز التحول الرقمي

استقبل الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، المهندس عمرو المصري، مدير قطاع التعليم بمصر وشمال أفريقيا بشركة مايكروسوفت، لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك بما يسهم في تأهيل الطلاب بمهارات التكنولوجيا الحديثة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، واستراتيجية جامعة الإسكندرية لتطوير منظومتها التعليمية.

شهد اللقاء حضور الدكتور مجدي عبد العظيم، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة، والدكتور سامح نخلة، مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حيث تم استعراض آليات تفعيل التعاون من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة، وشهادات دولية معتمدة، إلى جانب تنظيم ورش عمل متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية.

وأكد الدكتور عبد الحكيم أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، ومن خلال التعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي وشركة Microsoft، بما يتيح للجامعات المصرية تطوير بيئاتها التعليمية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل الرقمي على المستويين المحلي والدولي.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي عبد العظيم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة وشركة مايكروسوفت تمثل نموذجًا للتعاون المستدام القائم على تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في تطوير البنية التكنولوجية بالجامعة، وإتاحة أدوات رقمية متقدمة تدعم العملية التعليمية والبحثية.

وأضاف أن الجامعة تعمل من خلال هذه الشراكة على تمكين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من استخدام أحدث الحلول التكنولوجية، بما يعزز الابتكار ويرفع كفاءة الأداء، ويواكب متطلبات التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي.

ومن جانبه، أعرب المهندس عمرو المصري عن اعتزاز شركة مايكروسوفت بالتعاون مع الجامعات المصرية في إطار الاتفاقية الموقعة مع وزارة التعليم العالي، مؤكدًا أن هذه المبادرات تستهدف تمكين الطلاب، ودعم الابتكار، وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل الرقمي، موضحاً أن هذه الشراكة تتضمن تنظيم برامج تدريبية وفعاليات علمية، ودعم مشروعات التخرج، وتوفير فرص تدريب عملي، بما يعزز مكانة جامعة الإسكندرية كنموذج رائد في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي داخل مؤسسات التعليم العالي المصرية.

وفي هذا السياق، نظّمت كلية التربية بجامعة الإسكندرية فعالية بعنوان «مبادرة الابتكار بالذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وبمشاركة فعالة من أسرة «طلاب من أجل مصر»، وذلك بهدف ربط الطلاب بأحدث التطبيقات التكنولوجية العالمية، وتحفيزهم على تطوير حلول مبتكرة تخدم المجتمع الأكاديمي وسوق العمل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسن عابدين، عميد كلية التربية، أن الجامعة تسعى إلى توظيف هذه الشراكة في إعداد معلم وباحث رقمي يمتلك مهارات المستقبل، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا لدمج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية.

كما أكد الدكتور سامح نخلة أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم القياس والتقويم، وتطوير نظم التعليم والتعلم للسادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يُعد ركيزة أساسية لتحديث التعليم ورفع كفاءة مخرجاته.

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

صورة أرشيفية

حجب نتيجة طلاب المدارس غير المسددين للمصروفات الدراسية المتأخرة

العد التنازلي بدأ..شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

العد التنازلي بدأ.. شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

المتهمين

القبض على المتهمين بالاستعراض بدراجاتهم النارية في سوهاج

المتهم

القبض على ميكانيكي تعدى على سيدة بالقاهرة

أرشيفية

تحت تأثير الكحوليات.. حبس عامل خردة هشم زجاج سيارة مالك مركز صيانة

بالصور

بعد رفع كفاءتهما.. القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بعد رفع كفائتهما
القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بعد رفع كفائتهما
القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بعد رفع كفائتهما

سوء التغذية.. تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات

سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات
سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات
سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات

فستان أنيق.. عبير صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

محافظ الشرقية يُتابع حصاد وتوريد القمح ومشروع تسمين الماشيه بقرية حنا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

سارة محجوب

سارة محجوب تطرح أولى أغانيها أسامحك ليه

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

قائد الجيش الثالث الميداني: مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا لحماية الأمن القومي المصري

المزيد

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

المزيد