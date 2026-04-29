شراكة إستراتيجية بين جامعة الإسكندرية ومايكروسوفت لتعزيز التحول الرقمي

استقبل الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، المهندس عمرو المصري، مدير قطاع التعليم بمصر وشمال أفريقيا بشركة مايكروسوفت، لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك بما يسهم في تأهيل الطلاب بمهارات التكنولوجيا الحديثة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، واستراتيجية جامعة الإسكندرية لتطوير منظومتها التعليمية.

شهد اللقاء حضور الدكتور مجدي عبد العظيم، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة، والدكتور سامح نخلة، مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حيث تم استعراض آليات تفعيل التعاون من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة، وشهادات دولية معتمدة، إلى جانب تنظيم ورش عمل متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية.

وأكد الدكتور عبد الحكيم أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، ومن خلال التعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي وشركة Microsoft، بما يتيح للجامعات المصرية تطوير بيئاتها التعليمية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل الرقمي على المستويين المحلي والدولي.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي عبد العظيم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة وشركة مايكروسوفت تمثل نموذجًا للتعاون المستدام القائم على تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في تطوير البنية التكنولوجية بالجامعة، وإتاحة أدوات رقمية متقدمة تدعم العملية التعليمية والبحثية.

وأضاف أن الجامعة تعمل من خلال هذه الشراكة على تمكين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من استخدام أحدث الحلول التكنولوجية، بما يعزز الابتكار ويرفع كفاءة الأداء، ويواكب متطلبات التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي.

ومن جانبه، أعرب المهندس عمرو المصري عن اعتزاز شركة مايكروسوفت بالتعاون مع الجامعات المصرية في إطار الاتفاقية الموقعة مع وزارة التعليم العالي، مؤكدًا أن هذه المبادرات تستهدف تمكين الطلاب، ودعم الابتكار، وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل الرقمي، موضحاً أن هذه الشراكة تتضمن تنظيم برامج تدريبية وفعاليات علمية، ودعم مشروعات التخرج، وتوفير فرص تدريب عملي، بما يعزز مكانة جامعة الإسكندرية كنموذج رائد في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي داخل مؤسسات التعليم العالي المصرية.

وفي هذا السياق، نظّمت كلية التربية بجامعة الإسكندرية فعالية بعنوان «مبادرة الابتكار بالذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وبمشاركة فعالة من أسرة «طلاب من أجل مصر»، وذلك بهدف ربط الطلاب بأحدث التطبيقات التكنولوجية العالمية، وتحفيزهم على تطوير حلول مبتكرة تخدم المجتمع الأكاديمي وسوق العمل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسن عابدين، عميد كلية التربية، أن الجامعة تسعى إلى توظيف هذه الشراكة في إعداد معلم وباحث رقمي يمتلك مهارات المستقبل، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا لدمج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية.

كما أكد الدكتور سامح نخلة أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم القياس والتقويم، وتطوير نظم التعليم والتعلم للسادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يُعد ركيزة أساسية لتحديث التعليم ورفع كفاءة مخرجاته.