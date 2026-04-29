حبس 3 تجار مخدرات بعد تضرر إحدى السيدات منهم بالإسماعيلية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 3 تجار مخدرات بعد تضرر إحدى السيدات منهم.

جاء ذلك فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالإسماعيلية .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات ، وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بالإسماعيلية)، وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الحشيش ، البودر" فرد خرطوش - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").. وبمواجهتهم اعترف أحدهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، وأضاف الآخران بتحصلهما على المواد المخدرة حيازتهما منه بقصد التعاطى.