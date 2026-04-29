تطوير وتوسعة طريق دمياط- عزبة البرج بطول 7200كم بتكلفة مليار جنيه

عقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماع موسع عُقد اليوم بديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وازدواج طريق دمياط/ عزبة البرج.

حيث جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط والنائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب واللواء حسام الدين مصطفى مساعد وزير النقل ، والدكتور عبد الرحمن الباز نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى ، و ممثلى شركة النيل العامة للطرق الصحراوية والكبارى " الشركة المُنفذة للمشروع " ، و المهندس طاهر صلاح مدير فرع هيئة الطرق بدمياط، و ممثلى قطاعات المرافق ومديرية الطرق بدمياط والوحدتين المحليتين دمياط وعزبة البرج.

وبدأ الاجتماع بعرض الموقف الخاص بالمشروع الذى يهدف إلى تطوير وتوسعة الطريق بداية من مسجد الحطاب حتى مدخل مدينة عزبة البرج، بطول ٧.٢٠٠ كم ، بتكلفة مبدئية حوالى مليار جنيه ، كما تم استعراض الموقف التنفيذى لأعمال التغطية لترعة عزبة البرج بطول ٥.٦٠٠ كم ، و تنفيذ أعمال رصف للطريق بطول ٣ كم.

هذا وقد ناقش " الدكتور حسام الدين فوزى " المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ، مع الجهات التنفيذية وقطاعات المرافق ، لوضع حلول مناسبة ، و التنسيق الكامل مع قطاعات المرافق وذلك فيما يخص التعارضات مع شبكات المرافق المارة بالطريق بما يضمن استكمال أعمال التنفيذ، مؤكدًا على مراعاة الخطط المستقبلية لشبكات المرافق ، للحفاظ علي استدامة المشروع

وأكد " محافظ دمياط " على ضرورة التنسيق والتكاتف بين كافة الجهات ، لافتًا إلى دعم المحافظة البالغ لهذا المشروع وحرصها على تلافى اى معوقات تواجه هذا المشروع الضخم ، الذى تُنفذه وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير ، وذلك للدفع بمعدلات التنفيذ، و الانتهاء من المشروع ، لتحقيق رؤية الدولة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالى.