جوناثان تي جيليام: الضربات الأمريكية عطلت البرنامج النووي الإيراني لكن الخطر لم ينتهِ بالكامل

قال جوناثان تي جيليام خبير عسكري واستراتيجي، إنّ الضربات الأمريكية التي نُفذت ضد المنشآت النووية الإيرانية أدت إلى إيقاف قدرة إيران على تطوير أو استخدام السلاح النووي، إلا أنها لم تؤدِ إلى التخلص الكامل من المواد النووية، مشيراً إلى أن التعامل الكامل مع هذا الملف يتطلب الوصول إلى تلك المواد حتى في حال كانت مدفونة في أعماق كبيرة تحت الأرض.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ العمليات العسكرية والانتشار الأمريكي في المنطقة، بما في ذلك نشر القوات على السفن وحاملات الطائرات، يهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل عام، لافتاً إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار تقويض ما تبقى من قدرات النظام، بما في ذلك البنية الاستخباراتية.

وتابع أن الولايات المتحدة تمكنت من إضعاف الجهاز الاستخباراتي الإيراني بشكل كبير، رغم استمرار حصوله على دعم من الصين وروسيا، مؤكداً أن المرحلة الحالية تمثل حالة من الركود العسكري مع استمرار محاولات تقليص قدرات إيران الاستراتيجية.