اعرف هتمتحن امتي..جداول امتحانات الترم الثاني 2026 بمحافظة الإسماعيلية

اعتمد اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 - 2026، لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية والشهادات المحلية، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز تفاصيل المواعيد وخطة تنظيم الامتحانات داخل المحافظة.

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية

تبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية:

من 16 مايو 2026

حتى 20 مايو 2026

وتم توزيع المواد بشكل يخفف الضغط على الطلاب، مع مراعاة الفواصل الزمنية المناسبة بين الامتحانات.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية

تنطلق امتحانات صفوف النقل للمرحلة الإعدادية:

من 16 مايو 2026

حتى 20 مايو 2026

وذلك وفق خطة موحدة تهدف إلى تحقيق الانضباط داخل الإدارات التعليمية المختلفة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

بالنسبة للشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والتربية الخاصة):

تبدأ الامتحانات يوم 4 يونيو 2026

وتنتهي يوم 11 يونيو 2026

وأكدت مديرية التعليم جاهزية اللجان وتوفير كافة الاحتياجات لضمان سير الامتحانات في أجواء مستقرة.

مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية والتعليم الفني

صفوف النقل للمرحلة الثانوية (عام وبكالوريا):

من 16 مايو حتى 20 مايو 2026

التعليم الفني:

من 2 مايو حتى 14 مايو 2026

مع مراعاة طبيعة كل نوع من التعليم عند إعداد الجداول.

توجيهات المحافظ لضمان انتظام الامتحانات

شدد محافظ الإسماعيلية على:

الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة

توفير بيئة مناسبة داخل اللجان

تطبيق الإجراءات التنظيمية والأمنية بدقة

كما أكد أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتهيئة الأجواء النفسية المناسبة لهم أثناء أداء الامتحانات.

استعدادات مديرية التعليم

أوضحت مديرية التربية والتعليم وجود تنسيق كامل مع الجهات المعنية لتأمين اللجان، وتوفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين، بما يضمن خروج الامتحانات بصورة منظمة تعكس تطوير المنظومة التعليمية داخل المحافظة.