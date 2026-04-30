أنغام التفوق تعزف في شرم الشيخ.. تكريم أبطال الموسيقى بتعليم جنوب سيناء

في مشهد احتفالي يعكس تميز المواهب الطلابية، كرّمت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، الحاصلين على مراكز جمهورية في مسابقات التربية الموسيقية، وذلك خلال احتفالية أُقيمت بمدرسة «شارم كوليج» بمدينة شرم الشيخ.

حضر التكريم حنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية، وأماني سامي، موجه عام التربية الموسيقية، إلى جانب محمد عبد الغني، معلم التربية الموسيقية والعازف، الذي أشرف على تدريب الفرق الموسيقية المشاركة.

وأشادت مدير تعليم جنوب سيناء بالجهود المبذولة لدعم وتنمية النشاط الموسيقي، مؤكدةً أن دور الموجهين والمعلمين يمثل حجر الأساس في اكتشاف المواهب وصقلها. كما ثمّنت، على نحو خاص، جهود محمد عبد الغني في تدريب الطلاب، والتي أثمرت عن تحقيق هذا التميز اللافت على مستوى الجمهورية.