استعدادات مبكرة للصيف في مطروح .. تأمين المياه والكهرباء ورفع جاهزية المستشفيات.. طلاء المباني والمحلات بلون موحد

عقد المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح برئاسة اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح بحضور الاجهزة التنفيذية المعنية ورساء المدن .

ووجة محافظ مطروح خلال الاجتماع بالاستعداد المبكر لموسم الصيف مع رفع درجة الاستعداد لتأمين مياه الشرب خلال موسم الصيف والذى تستقبل خلاله المحافظة اعداد كبيرة من المصطافين .

واضاف على ضرورة ضمان استقرار التيار الكهربائي مع تامين توافر السلع التموينية وشن حملات مكثفة للتأكد من سلامة السعر الغذائية فى الاسواق .، وكذلك رفع جاهزية المستشفيات وتكثيف أعمال النظافة والتجميل.

كما وجة محافظ مطروح بالتخطيط ورفع كفاءة الأداء مع وضع أهداف محددة وقابلة للقياس والتقييم لكل مديرية وإدارة ضمن خطة عمل لمدة 6 أشهر مع تحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الأداء ورفع كفاءة العمل التنفيذي.

كما وجه محافظ مطروح بتطوير وتجميل مدخل مرسى مطروح. مع طلاء المباني والمحلات بلون موحد.، وإنشاء سور تجميلي لحجب الورش وتحسين المظهر الحضاري.