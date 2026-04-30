ريشة الإبداع تتألق في شرم الشيخ.. تعليم جنوب سيناء يكرّم المتميزين في “التربية الفنية” ومديري المدارس

كرّمت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بقيادة وفاء رضا، الطلاب الفائزين بمراكز متقدمة في مسابقات التربية الفنية، إلى جانب عدد من مديري المدارس وموجهي التربية الفنية بإدارة شرم الشيخ التعليمية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بدعم وتشجيع المبدعين في مختلف المجالات.

أقيمت الاحتفالية بنادي الرياضات البحرية بمدينة شرم الشيخ، بحضور حنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية، وأمل الفحام، موجه عام التربية الفنية، وعدد من معلمي التربية الفنية المتميزين الذين أسهموا في تنظيم المسابقات والمشاركة الفعالة بها.

وشهد الحفل تكريم الطلاب المشاركين في المسابقات الفنية على مدار العام الدراسي، حيث أشادت مدير المديرية بمستواهم الفني المتميز، كما منحت درع التميز والعطاء لنيفين وهيب فهمي، تقديرًا لجهودها البارزة وإسهاماتها الفعالة في مجال التربية الفنية.

كما تم توزيع جوائز مسابقة السفارة الهندية، التي أُقيمت بمدينة شرم الشيخ في ديسمبر الماضي، وشملت ثلاث ميداليات ذهبية، وثلاث فضية، وثلاث برونزية للطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، بالإضافة إلى 15 حقيبة مزودة بأدوات الرسم والتلوين، و15 شهادة تقدير مقدمة من السفارة الهندية للطلاب المتميزين.

وشمل التكريم أيضًا جوائز مسابقة الفنان العالمي آدم حنين، إلى جانب تكريم عدد من مدارس إدارة شرم الشيخ، وهي: مدرسة شرم الشيخ الرسمية بقيادة دينا عامر، والمدرسة المصرية الروسية بقيادة نرمين كمال، ومدرسة شرم الشيخ للخدمات الخاصة بقيادة رامز نعيم، ومدرسة سان جوزيف الخاصة لغات بقيادة أمل المغربي، ومدرسة الفيروز الرسمية بالهضبة بقيادة إيمان عزيز، ومدرسة جيل أكتوبر الابتدائية بقيادة رغدة توفيق، ومدرسة جيل أكتوبر الإعدادية بقيادة ميرفت عنبر، ومدرسة الفيروز بحي النور بقيادة أسامة الجمال، ومدرسة الابتدائية بقيادة أحمد عبد العال.