خلافات عائلية.. الداخلية تكشف حقيقة منع أمين شرطة لمسن وحفيدته من الخروج من منزلهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص وحفيدته من قيام أحد أفراد الشرطة بفرض سيطرته عليه وأسرته ومنعهم من الخروج من مسكنهم لوجود خلافات بينهما ، وأضافت حفيدته بأنها مريضة وعدم تمكنها من الذهاب لتلقى العلاج .

بالفحص تبين وجود صلة قرابة وخلافات عائلية بين القائم على النشر (فرد شرطة "بالمعاش" - مقيم بالمنوفية) ، والمشكو فى حقه (أمين شرطة) محرر بشأنها عدة بلاغات متبادلة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق إعمالاً لشئونها.



وتبين عدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو بشأن قيام المشكو فى حقه بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على القائم على النشر وأسرته أو منع حفيدته المريضة من الذهاب لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

