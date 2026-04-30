نائب محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعا تنسيقيا لتنفيذ الإزالات 29

في ضوء كتاب وزارة التنمية المحلية وتكليفات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، عقد السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا تنسيقيًا بشأن الإعداد والتجهيز لتنفيذ موجة الإزالات رقم (٢٩) والمقرر تنفيذها على ثلاث مراحل بدءًا من شهر مايو المقبل، وذلك بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ومسئولي القطاعات المعنية.

وجّه كجك بالإعداد الجيد لتنفيذ الموجة وإدراج كافة الحالات المستهدف إزالتها بالموجة (٢٩) بما يشمل كافّة صور التعديات؛ حفاظًا على حق الدولة وصونًا للرقعة الزراعية وحق الأجيال القادمة.