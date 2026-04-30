إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بمحور تنيدة منفلوط بالوادي الجديد

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على محور تنيدة–منفلوط، بنطاق مركز بلاط في محافظة الوادي الجديد، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ أمني بالحادث

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بمحور تنيدة–منفلوط، الطريق الرابط بين مركز بلاط ومحافظة أسيوط عبر مركز منفلوط.

وبالفحص، تبين أن الحادث وقع بمنطقة الكيلو 110 في اتجاه أسيوط، وأسفر عن إصابة كل من: رهف محمود كامل، 4 أعوام، وسعاد فؤاد منصور، 43 عامًا، ومحمد حسن عبدالله، 28 عامًا، وآية حلمي محمد، 23 عامًا، ومنة ممدوح حسن، 18 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية، بينما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز بلاط، بالتنسيق مع وحدة المرور، رفع آثار الحادث من الطريق، والعمل على إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.