المكرمون من الرئيس في عيد العمال: رسالة تقدير واضحة لكل من أفنى حياته داخل العمل النقابي

أكد محمد عطية عبد الباري، من النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن تكريم رواد العمل النقابي في هذا المحفل الرئاسي هو وسام على صدر كل عامل مصري ساهم في تأمين الغذاء والإنتاج الوطني خلال الفترات الماضية.

وأضاف في تصريحات له لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الدولة المصرية اليوم توجه رسالة تقدير واضحة لكل من أفنى حياته داخل العمل النقابي، مؤكداً أن هذا التكريم يعكس فلسفة الدولة في عدم نسيان أبنائها الذين بذلوا الغالي والنفيس في خدمة زملائهم العمال، مشدداً على أن دعم الرئيس السيسي للعمال المخلصين هو الوقود الذي سيحرك قاطرة الإنتاج بقوة نحو المستقبل.

وشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بعيد العمال داخل مصنع نيرك شرق بورسعيد المتخصص في صناعة عربيات السكة الحديد ومترو الأنفاق في رسالة للعمال بمواصلة الانتاج واستمرار مسيرة التنمية، كما كرم الرئيس قدامى النقابين بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى بالإضافة إلى منح عدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة نوط الامتياز، وحرصا على دعم كافة فئات المجتمع، فمن المقرر تكريم نماذج من المرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة التي تحمل قصص كفاح كذلك ذوي همم ممن ضربوا أروع العمل على المثابرة والاجتهاد.