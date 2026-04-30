نيابة الوادي الجديد: نقل جثمان طفلة للطب الشرعي في أسيوط لكشف ملابسات الواقعة

أمرت النيابة العامة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، بنقل جثة طفلة عُثر عليها داخل قرية المعصرة التابعة لمركز الداخلة، إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى الإيمان بمدينة أسيوط، لبيان أسباب الوفاة وكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وجاء القرار من المستشار أحمد أبو غدير، رئيس نيابات الوادي الجديد الكلية، الذي أمر بسرعة نقل الجثة إلى الطب الشرعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لسرعة إعداد تقرير تفصيلي حول أسباب الوفاة.

وكلف رئيس نيابات الوادي الجديد الكلية مأمور قسم شرطة الداخلة بالتنسيق مع مديرية الصحة ومرفق الإسعاف، لنقل جثمان الطفلة إلى مستشفى الإيمان بحي الأربعين في مدينة أسيوط، تمهيدًا لعرضها على مصلحة الطب الشرعي وإجراء الفحوصات اللازمة.

وكان مستشفى الداخلة العام قد استقبل، أمس الأربعاء، جثة طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام من قرية المعصرة التابعة لمركز الداخلة، وتبين وجود آثار شنق حول الرقبة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وجرى تحرير محضر بالحادث، فيما تكثف مباحث الوادي الجديد جهودها لكشف ملابسات الواقعة، من خلال فحص علاقات الأسرة وسماع أقوال الشهود ومراجعة التحريات الأولية، للوصول إلى تفاصيل الحادث والمتسبب فيه.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمركز الداخلة جهودها على مدار الساعة، في محاولة لفك لغز الواقعة، خاصة مع حالة الغموض التي تحيط بالحادث، وسط متابعة مستمرة من جهات التحقيق التي تترقب تقرير الطب الشرعي لحسم سبب الوفاة بشكل نهائي.