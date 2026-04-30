تسليم 178 بطاقة تموينية جديدة بالوادي الجديد ضمن منظومة التحول الرقمي

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، تسليم دفعة جديدة من بطاقات التموين للمواطنين، وذلك في إطار استكمال منظومة التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، تسليم عدد من بطاقات التموين “بدل فاقد وبدل تالف وإصدار جديد وفصل اجتماعي”، والتي تم استخراجها مسبقًا عبر النظام الإلكتروني، تمهيدًا لتسليمها للمواطنين من خلال المنافذ التموينية.

وأوضحت وكيل وزارة التموين، أن إجمالي البطاقات التي تم تسليمها بلغ 178 بطاقة تموينية، شملت 35 بطاقة بدل تالف، و58 بطاقة بدل فاقد، و85 بطاقة إصدار جديد وفصل اجتماعي، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الواردة من شركة البطاقات الذكية.

وأضافت أن عملية التسليم تتم من خلال شاشة تسليم البطاقات بمكاتب التموين على النظام الجديد، مع التأكد من بيانات المواطن والتوقيع على الاستلام، مشيرة إلى أنه يتم إخطار المواطنين عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة المسجلة بالنظام، تتضمن موعد ومكان استلام البطاقة.

وشددت الدكتورة سلوى مصطفى على أن المواطن يمكنه تفعيل بطاقات التموين واستخدامها في صرف المقررات التموينية بداية من الشهر التالي لاستلامها، وكذلك صرف الخبز المدعم بعد 48 ساعة من استلام الرقم السري.

وأكدت وكيل تموين الوادي الجديد، استمرار جهود المديرية في تحديث قواعد بيانات المستفيدين وتيسير الإجراءات، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله للفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وشددت وكيل الوزارة، على استمرار المديرية في تطوير الخدمات التموينية وتحديث قواعد البيانات، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.